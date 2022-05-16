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Гаубиці, "зенітні танки" та базуки. Німеччина анонсувала постачання зброї Україні

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Берлін, Понеділок 16 травня 2022 17:58
Гаубиці, "зенітні танки" та базуки. Німеччина анонсувала постачання зброї Україні Фото: Німецька САУ PzH 2000 (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Збройні сили України незабаром отримають німецьку зброю. Федеральний уряд продовжить постачання військової техніки для протистояння російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Гаубиці Panzerhaubitz 2000, "зенітні танки" та інше озброєння готується до відправлення. Постачання анонсував речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

"Поставки тривають. Ідеться про гаубиці Panzerhaubitz 2000, керувати якими нині навчають українських солдатів, про відправку танків Gepard, про поставку базук та іншої військової техніки", – заявив він.

Натомість Міноборони Німеччини продовжує тренувати українських військових для успішного використання переданої техніки. Передусім військовослужбоців України навчають управління гаубицями. Запланований термін вишколу – 40 днів.

До слова, очільниця британського МЗС закликала НАТО допомогти Україні в переході на сучасне озброєння.

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