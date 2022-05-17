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Німеччина поставила в Україну додаткову партію зброї: що саме отримають ЗСУ

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Україна, Вівторок 17 травня 2022 11:26
Німеччина поставила в Україну додаткову партію зброї: що саме отримають ЗСУ Фото: Німеччина поставила в Україну додаткову партію зброї (en.wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Німеччина поставила в Україну додаткову партію озброєння. "Важкої" зброї в новому транші немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Так, в Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1,6 тис. ручних протитанкових гранатометів DM22 та 3 тис. протитанкових мін DM31.

Інформацію про нове постачання виданню підтвердили в українських урядових колах. Україна замовила та сплатила протитанкову зброю RGW-90, так звану Matador, безпосередньо у німецького виробника. Тим часом протитанкові міни, мабуть, надходять зі складів Бундесверу (збройних сил ФРН).

Список поставок німецького озброєння розширюється за рахунок наступного траншу. Берлін уже поставив в Україну здебільшого протитанкові засоби, бронетехніку, мільйони набоїв різного калібру та вибухівку. У списках постачання також значаться 15 одиниць протибункерної зброї, так званих бункерних кулаків або дистанційних детонаторів для вибухових пристроїв.

Проте поки що постачання важкого озброєння не розпочалося. Бундесвер вже навчає українських солдатів на САУ Panzerhaubitze 2000.

Постачання анонсованих зенітних танків "Гепард" також затягується, тому що боєприпаси для системи, яких зараз мало, доводиться шукати по всьому світу.

Як повідомлялось, російські окупанти з жахом очікують на постачання ЗСУ нової зброї з-за кордону, а також заздрять нашим захисникам через "Байрактари". Служба безпеки України перехопила чергову розмову росіян.

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