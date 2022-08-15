Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Глава держави звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка. При цьому останнього звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.

Крім того, Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника СБУ в Тернопільській області.

Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ. "За" проголосували 265 нардепів.

Крім того, виконуючим обов'язки голови СБУ був призначений Василь Малюк.