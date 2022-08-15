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Зеленський провів кадрові зміни в СБУ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Службі безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу президента.

Глава держави звільнив начальника СБУ в Києві та області Сергія Зайця і призначив на його місце Артема Бондаренка. При цьому останнього звільнили з посади начальника СБУ у Львівській області.

Крім того, Зеленський звільнив Юрія Борейчука з посади начальника СБУ в Тернопільській області.

Нагадаємо, 19 липня Верховна рада звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ. "За" проголосували 265 нардепів.

Крім того, виконуючим обов'язки голови СБУ був призначений Василь Малюк.

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Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України