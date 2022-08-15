Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Глава государства уволил начальника СБУ в Киеве и области Сергея Зайца и назначил на его место Артема Бондаренко. При этом последнего уволили с должности начальника СБУ во Львовской области.

Кроме того, Зеленский уволил Юрия Борейчука с должности начальника СБУ в Тернопольской области.

Напомним, 19 июля Верховная рада уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ. "За" проголосовали 265 нардепов.

Кроме того, исполняющим обязанности главы СБУ был назначен Василий Малюк.