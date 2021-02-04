Зеленський провів кадрові зміни в АМКУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові зміни в Антимонопольному комітеті України. Глава держави звільнив державного уповноваженого комітету.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 4 лютого.

"Звільнити Процишен Марію Вікторівну з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в указі №46/2021.

Раніше повідомлялося, що Зеленський призначив Ольгу Музиченко першим заступником глави Антимонопольного комітету України - державним уповноваженим.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський призначив Музиченко державним уповноваженим АМКУ.

Крім того, в кінці липня президент провів кадрові зміни в Антимонопольному комітеті України. Тоді він звільнив заступника голови АМКУ і ще одного перепризначив.

Додамо, що 16 липня Верховна рада призначила Ольгу Пищанську головою АМКУ. До цього парламент звільнив Юрія Терентьєва з посади голови Антимонопольного комітету.