Зеленский проведет встречу с Папой Римским в ходе саммита G7

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 14 июня, встретится с Папой Римским Франциском в ходе саммита "Большой семерки", который проходит в Апулии (Италия).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.
Папа Римский прибудет на место проведение саммита на вертолете около 12:30 по местному времени. Там его встретит премьер Италии Джорджа Мелони.
Затем понтифика доставят в жилой комплекс, выбранный для проведения саммита, где он проведет первую серию двусторонних встреч:
Также у Папы, в частности, запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Индии Нарендрой Моди.
При этом Франциск станет первым Папой Римским, который выступит на встрече "Большой семерки".
Стоит заметить, что Папа Римский неоднократно отличался скандальными заявлениями о войне России против Украины.
В частности, понтифик предлагал Украине "проявить мужество белого флага" и решится начать переговоры с Россией. Это вызвало резкую критику со стороны украинских властей и духовенства.
Более детально о скандале - в материале РБК-Украина.
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