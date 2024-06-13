Зеленський проведе зустріч з Папою Римським під час саміту G7

Президент України Володимир Зеленський завтра, 14 червня, зустрінеться з Папою Римським Франциском у ході саміту "Великої сімки", що проходить в Апулії (Італія).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.
Папа Римський прибуде на місце проведення саміту на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом. Там його зустріне прем’єр Італії Джорджа Мелоні.
Потім понтифіка доставлять до житлового комплексу, обраного для проведення саміту, де він проведе першу серію двосторонніх зустрічей:
Також у Папи, зокрема, заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єром Індії Нарендрою Моді.
При цьому Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі "Великої сімки".
Варто зауважити, що Папа Римський неодноразово вирізнявся скандальними заявами про війну Росії проти України.
Зокрема, понтифік пропонував Україні "проявити мужність білого прапора" і зважиться розпочати переговори з Росією. Це викликало різку критику з боку української влади та духовенства.
Більш детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.
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