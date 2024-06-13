Зеленський проведе зустріч з Папою Римським під час саміту G7

Папа Римський прибуде на місце проведення саміту на гелікоптері близько 12:30 за місцевим часом. Там його зустріне прем’єр Італії Джорджа Мелоні.

Потім понтифіка доставлять до житлового комплексу, обраного для проведення саміту, де він проведе першу серію двосторонніх зустрічей:

з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою;

з президентом України Володимиром Зеленським;

з президентом Франції Еммануелем Макроном;

з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Також у Папи, зокрема, заплановані переговори з президентом США Джо Байденом, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та прем'єром Індії Нарендрою Моді.

При цьому Франциск стане першим Папою Римським, який виступить на зустрічі "Великої сімки".