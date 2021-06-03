Дозволяє переписати активи: Зеленський ветує закон щодо декларування

Президент України Володимир Зеленський накладе вето на сьогоднішній закон, який повертає покарання у вигляді тюремного ув'язнення за недостовірне декларування . Зокрема, тому що в нього внесли правки, які дозволяють записувати майно на родичів і не декларувати його.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Зокрема, Зеленський заявив, що не допустить ослаблення електронного декларування.

"Підписання закону в проголосованому в Верховній раді вигляді неможливо. Це не те, чого очікують українці, і не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми повинні встановити пропорційне і справедливе покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням", - зазначив він.

Сьогоднішніми правками нардепи змінили підходи до декларування активів членів сім'ї декларанта. Це дасть їм можливість не вказувати в деклараціях рухоме і нерухоме майно, яким володіють або користуються їх родичі, якщо член сім'ї не надає інформацію про нього.

Відповідно, ця норма дозволить переписувати дорогі машини, квартири, наприклад, на члена сім'ї, який нібито відмовиться надати декларанту документи про це майно. І дозволить уникнути кримінальної відповідальності.

"Система електронного декларування була вимогою Європейського союзу для введення безвізового режиму з Україною. Досі проводиться моніторинг цих зобов'язань, тому я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС - безвізовий режим", - додав Зеленський.

У той же час за порушення закону має бути встановлена ​​справедлива кримінальна відповідальність.

Новина доповнюється