Зеленський просить парламент звільнити Луценка, Грицака і Полторака

Президент України Володимир Зеленський під час інавгурації заявив, що необхідно звільнити генпрокурора Юрія Луценка, голову СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степена Полторака. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також Зеленський заявив, що потрібно прийняти закон про скасування недоторканності депутатів.

"Я хочу, щоб ви прийняли закон про скасування недоторканності депутатів, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Прошу парламент звільнити голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Зеленський на церемонії інавгурації оголосив про розпуск Верховної ради. За його словами, у Верховній Раді тепер є два місяці.

РБК-Україна писало, що сьогодні глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Відповідні рапорти про звільнення з займаних посад складені усіма заступниками голови СБУ і членами команди.

Раніше Зеленський заявив, що після інавгурації звільнить Луценка з посади генпрокурора. Після цього Луценка заявив, що не бачить підстав для своєї відставки. За словами генпрокурора, йому складно працюється, але працює він чесно.