Зеленський наполягає на вибори за відкритими списками

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Його представник заявив, що це європейська практика

Позиція президента України Володимира Зеленського полягає в тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками. Про це заявив представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук, йдеться на сайті президента.

Стефанчук зазначив, що під час консультацій 21 травня Зеленський та лідери фракцій погодили компромісне рішення - підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%.

"Це європейська практика, і це дає можливість громадянам, які обирають майбутній парламент, більш чітко й детально ознайомитися з тими людьми, які йдуть у партіях. І дати кредит довіри саме тим, хто, на їхню думку, зможе найбільш адекватно представити їх у законодавчому органі", - зазначив Руслан Стефанчук.

Представник Зеленського додав, що депутати проігнорували попередні домовленості й провалили голосування, мотивуючи це тим, що вони хочуть відкритих списків.

Він також висловив сподівання на те, що партії дадуть громадянам можливість ознайомитися зі своїми списками і вплинути на вибір кандидатів на депутатський мандат настільки, наскільки це дозволяє чинне законодавство.

Нагадаємо, Зеленський подав до ВР законопроект, у якому пропонує провести вибори за закритими списками. Однак, Рада відмовилась ставити цей законопроект навіть на порядок денний.

РБК-Україна писало, що Верховна рада 22 травня збиралася на позачергове засідання для розгляду законопроекту президента Володимира Зеленського щодо змін до закону про вибори.

Зазначимо, що під час інавгурації Зеленський заявив, що розпускає Верховну раду і дає їй два місяці на прийняття важливих для країни законопроектів. Зокрема, закону про скасування депутатської недоторканності, про імпічмент. Він вимагав відкриті списки на виборах до Верховної ради.

Після інавгурації відбулись консультації президента з лідерами фракцій, на яких вони вирішили, що дострокові вибори відбудуться, скоріше за все, 21 липня.

РБК-Україна в матеріалі "Зіткнулися лобами: чому депутати і Зеленський не домовилися про нові правила проведення виборів" повідомляло, що у зв'язку з ініціативами президента Володимира Зеленського олігарх Рінат Ахметов провів "роз'яснювальні бесіди" як з керівництвом Радикальної партії, так і "Оппоблока".