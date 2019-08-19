Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Президент України Володимир Зеленський просить Ізраїль визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він сказав брифінгу за підсумками переговорів з Біньяміном Нетаньяху, передає кореспондент РБК-Україна.

Як нагадав Зеленський, Україна та Ізраїль мають давні тісні історичні зв'язки, а народи разом пережили трагедії новітньої історії.

"Я звернувся до ізраїльській стороні із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу",- сказав український президент.

Нагадаємо, станом на осінь 2019 року близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Однак Ізраїль традиційно відмовляється визнавати Голодомор геноцидом.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року абсолютна більшість громадян (79%) вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, заперечували Голодомор-геноцид 12% респондентів, а 9% не визначилися зі своєю позицією.

У жовтні 2018 року вважали винним в організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів.

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.