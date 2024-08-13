ua en ru
Вт, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Британия начали переговоры по соглашению о 100-летнем партнерстве

Вторник 13 августа 2024 22:44
UA EN RU
Украина и Британия начали переговоры по соглашению о 100-летнем партнерстве Фото: Украина и Британия начали переговоры по соглашению о 100-летнем партнерстве (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и более глубокому партнерству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

"Великобритания первой подписала безопасное соглашение с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали президент Украины и премьер-министр Великобритании", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что наша страна нуждается в поддержке Британии ради восстановления справедливого мира и невозможности новой агрессии против Украины.

Будущее комплексное долгосрочное соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве от 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности от 2024 года между Украиной и Британией.

"Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы призваны закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности к экономике, от энергетики к культуре и искусству", - отметил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Соглашения между Украиной и Британией

Напомним, в январе этого года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Она подразумевает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

Также в соглашении Украина обязалась ввести ряд реформ. Они связаны с четырьмя сферами.

А в июле Украина и Великобритания заключили соглашение о развитии оборонных возможностей. Она предусматривает поставку, ремонт и производство оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Офис президента
NEWS
История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
История успеха? Ускорит ли Курский прорыв "добро" от Запада на удары вглубь России
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия