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Украина и Великобритания работают над соглашением о 100-летнем партнерстве, - Зеленский

Понедельник 23 декабря 2024 15:18
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Украина и Великобритания работают над соглашением о 100-летнем партнерстве, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудили сотрудничество двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Зеленского.

Во время разговора Зеленский поблагодарил за то, что в следующем году Великобритания продолжит подготовку украинских воинов в рамках операции Interflex. По его словам, Украина также рассчитывает на подготовку и оснащение Великобританией украинских бригад по примеру США и Франции.

Также они обсудили усиление санкций против России и, в частности, теневого танкерного флота РФ. По мнению Зеленского, это не только уменьшит возможность России финансировать войну, но и поможет защитить окружающую среду в Северном и Балтийском морях.

"Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается", - сообщил Зеленский.

Помощь от Британии

Великобритания оказала значительную поддержку в обучении украинских военных, в частности организуя масштабные тренировочные программы. Также Лондон предоставил Украине противотанковые системы NLAW, дальнобойные ракеты Storm Shadow и зенитно-ракетные комплексы.

Британия активно поддерживает международные санкции против России и оказывает гуманитарную помощь украинским переселенцам.

Ранее мы писали, что Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией по заключению двустороннего соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

Также в январе этого года Украина и Великобритания подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности. Оно предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки.

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