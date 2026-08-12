ua en ru
Ср, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"Разводили" украинцев на деньги: ликвидировано почти 100 мошеннических call-центров

15:48 12.08.2026 Ср
3 мин
Неделю проводилась масштабная спецоперация по всей Украине
aimg Елена Бджола
"Разводили" украинцев на деньги: ликвидировано почти 100 мошеннических call-центров Фото: задержание работников мошеннических call-центров (npu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Работники этих псевдоучреждений завлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.

Масштабная спецоперация против мошеннических call-центров

Нацполиция, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора:

  • провели 411 обысков,
  • прекратили деятельность 94 мошеннических call-центров.

В помещениях полицейские обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже сообщено о подозрении.

В ходе следственных действий изъято:

  • 3336 единиц компьютерной техники,
  • 1346 телефонов,
  • более 5200 SIM-карт,
  • 90 банковских карт,
  • средства доступа к 20 криптогаманцам,
  • 22 автомобиля.

Также правоохранителями изъяты:

  • около 2 миллионов долларов США,
  • 64 тысяч евро,
  • наличные в гривнах,
  • килограмм банковского золота в слитках,
  • ювелирные изделия.
Фото: задержание работников мошеннических call-центров (npu.gov.ua)

Территориальными подразделениями Национальной полиции Украины отработано 867 адресов возможного функционирования мошеннических call-центров.

Кроме того, установлено 67 финансовых инструментов совершения уголовных правонарушений:

  • 40 банковских карт/счетов,
  • 12 криптовалютных кошельков,
  • 15 человек дропов.

Как работали мошенники

В обычных офисах полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру для системного обманывания людей.

В call-центрах действовали:

  • администраторы,
  • операторы,
  • другие участники схем.

Они использовали:

  • готовые сценарии разговоров,
  • базы потенциальных пострадавших,
  • специальное программное обеспечение,
  • инструменты для сокрытия и последующего вывода средств.

Схемы отличались, однако все вели к тому, чтобы получить от потерпевших деньги или доступ к их счетам.

Иногда операторы звонили по телефону от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета.

В других - представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы.

Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже раньше потеряли из-за мошенников.

Сценарии обмана

Людей убеждали:

  • переводить средства на подконтрольные счета,
  • оформлять кредиты,
  • сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения,
  • устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам.

Отдельные call-центры специализировались на поиске интересующихся инвестированием людей. Их контактные данные собирали в базы, которые использовали для мошеннических звонков или продавали другим call-центрам.

Еще одно обнаруженное направление – продажа биологически активных добавок без назначения врача. Операторы предлагали их людям как средства для лечения разных заболеваний.

Часть call-центров была ориентирована на иностранцев, в частности граждан Евросоюза. Пострадавших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.

Что угрожает злоумышленникам

Действия фигурантов квалифицируются как мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём.

Максимальное наказание за инкриминируемые преступления - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские сейчас:

  • анализируют изъятую технику и финансовые операции,
  • устанавливают потерпевших и полный размер нанесенного ущерба,
  • исследуют данные организаторов схем, других участников сетей и лиц, обеспечивающих вывод и легализацию средств.

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7. Злоумышленники ранее выдавали себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.

Также стало известно об аферисте, предлагавшем гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.

Кроме того, в Украине зафиксирована массовая рассылка опасных электронных писем от имени популярных образовательных платформ. Злоумышленники предлагают скачать сертификат о завершении обучения, но вместо документа пользователь получает вирус.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Мошенники
Новости
Запорожье пережило самую массированную атаку за последние годы, - ОВА
Запорожье пережило самую массированную атаку за последние годы, - ОВА
Аналитика
"Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина "Мы не упустили исторический шанс": интервью с фундатором Независимости Иваном Зайцем