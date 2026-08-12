"Разводили" украинцев на деньги: ликвидировано почти 100 мошеннических call-центров
Правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических call-центров. Работники этих псевдоучреждений завлекали людей на фиктивные инвестплатформы и получали доступ к счетам.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Национальной полиции Украины.
Масштабная спецоперация против мошеннических call-центров
Нацполиция, Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора:
- провели 411 обысков,
- прекратили деятельность 94 мошеннических call-центров.
В помещениях полицейские обнаружили 1794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже сообщено о подозрении.
В ходе следственных действий изъято:
- 3336 единиц компьютерной техники,
- 1346 телефонов,
- более 5200 SIM-карт,
- 90 банковских карт,
- средства доступа к 20 криптогаманцам,
- 22 автомобиля.
Также правоохранителями изъяты:
- около 2 миллионов долларов США,
- 64 тысяч евро,
- наличные в гривнах,
- килограмм банковского золота в слитках,
- ювелирные изделия.
Территориальными подразделениями Национальной полиции Украины отработано 867 адресов возможного функционирования мошеннических call-центров.
Кроме того, установлено 67 финансовых инструментов совершения уголовных правонарушений:
- 40 банковских карт/счетов,
- 12 криптовалютных кошельков,
- 15 человек дропов.
Как работали мошенники
В обычных офисах полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру для системного обманывания людей.
В call-центрах действовали:
- администраторы,
- операторы,
- другие участники схем.
Они использовали:
- готовые сценарии разговоров,
- базы потенциальных пострадавших,
- специальное программное обеспечение,
- инструменты для сокрытия и последующего вывода средств.
Схемы отличались, однако все вели к тому, чтобы получить от потерпевших деньги или доступ к их счетам.
Иногда операторы звонили по телефону от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета.
В других - представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы.
Части потерпевших обещали помочь вернуть деньги, которые те уже раньше потеряли из-за мошенников.
Сценарии обмана
Людей убеждали:
- переводить средства на подконтрольные счета,
- оформлять кредиты,
- сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения,
- устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам.
Отдельные call-центры специализировались на поиске интересующихся инвестированием людей. Их контактные данные собирали в базы, которые использовали для мошеннических звонков или продавали другим call-центрам.
Еще одно обнаруженное направление – продажа биологически активных добавок без назначения врача. Операторы предлагали их людям как средства для лечения разных заболеваний.
Часть call-центров была ориентирована на иностранцев, в частности граждан Евросоюза. Пострадавших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки.
Что угрожает злоумышленникам
Действия фигурантов квалифицируются как мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путём.
Максимальное наказание за инкриминируемые преступления - до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Полицейские сейчас:
- анализируют изъятую технику и финансовые операции,
- устанавливают потерпевших и полный размер нанесенного ущерба,
- исследуют данные организаторов схем, других участников сетей и лиц, обеспечивающих вывод и легализацию средств.
Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители арестовали и сообщили о подозрении организатору мошеннической сети Money 24/7. Злоумышленники ранее выдавали себя за сеть обменников и сервис по обмену криптоактивов.
Также стало известно об аферисте, предлагавшем гражданину за 1 миллион долларов избежать уголовного преследования и экстрадиции в Россию. Его задержали.
Кроме того, в Украине зафиксирована массовая рассылка опасных электронных писем от имени популярных образовательных платформ. Злоумышленники предлагают скачать сертификат о завершении обучения, но вместо документа пользователь получает вирус.