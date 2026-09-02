Зеленский взялся за борьбу с "офисами" и подал в Раду два законопроекта

В Украине готовят усиление наказания за организацию мошеннических колл-центров, а также за схемы с банковскими картами и так называемыми "дропами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Направил в Верховную Раду два законопроекта об усилении ответственности за организацию мошеннических колл-центров, участии в них, а также о дополнительной существенной защите людей от незаконных действий с платежными инструментами и банковскими счетами", - отметил глава государства.

По словам президента, ответственность за деятельность мошеннических колл-центров (так называемых "офисов") должна быть "четкой и жесткой". Первый документ предусматривает наказание не только для рядовых исполнителей, но и для тех, кто организует такие схемы, владеет колл-центрами и зарабатывает на них.

"Внедряется и усиленная ответственность за организацию мошеннических схем с банковскими инструментами, в том числе так называемыми "дропами", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что законопроекты предусматривают обновление банковских алгоритмов для более эффективной защиты средств клиентов и блокирования использования счетов для уклонения от уплаты налогов или отмывания нелегальных доходов.

"На уровне закона мы дадим необходимую основу для противодействия организаторам мошеннических схем с банковскими счетами, платежными инструментами. Этот же законопроект направлен на имплементацию в Украине норм права Евросоюза, что предусмотрено договоренностями с нашими партнерами", - заявил глава государства.