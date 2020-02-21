ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Всі норми режиму карантину у Нових Санжарах забезпечені, - МВС

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 16:31
Всі норми режиму карантину у Нових Санжарах забезпечені, - МВС
Фото: медцентр у Нових Санжарах (facebook.com/mvs.gov.ua)

Евакуйованих із міста Ухань, а саме 102 особи, розмістили в окремій будівлі з обмеженим доступом

Після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах на території медичного центру забезпечено усі умови санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки режиму карантину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Зазначається, що евакуйованих із міста Ухань громадян (102 особи) розмістили в окремій будівлі з обмеженим доступом.

"Для забезпечення функціонування санаторію його колектив працює у штатному режимі. З евакуйованими пасажирами літака працюють 2 лікарі та медична сестра, які забезпечують контроль здоров’я. Їм також забезпечено триразове харчування та час для відпочинку та відновлення сил, - йдеться у повідомленні.

Для них організували окреме харчування, доставлення якого проходить з урахуванням усіх норм епідеміологічної безпеки.

Крім того, водопостачання та каналізація самої будівлі ізольовані.

Нагадаємо, сьогодні, 21 лютого, після розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах майже 400 дітей не прийшли до школи. Батьки почала забирати дітей зі школи ще вчора. За словами директора школи Миколи Решетила, сьогодні з 900 школярів не прийшли майже 400.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що паніка навколо коронавірусу в Україні пов'язана, в тому числі, і з інформаційною війною. Він також додав, що паніка продовжить розгойдуватися.

"Я припускаю, що провокації продовжаться. Думаю, що інформаційне поле будуть продовжувати розгойдувати, щоб створити паніку, щоб зломити населення, посіяти серед нас недовіру та розбрат", - заявив він.

ООН засудила напади і акти агресії у Нових Санжарах У МВС розповіли про заходи безпеки в Нових Санжарах
Новини України евакуаціявирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся