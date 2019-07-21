Зеленський прокоментував втрати на Донбасі

У зв'язку з загибеллю двох військовослужбовців, які підірвалися на вибуховий пристрій біля населеного пункту Щастя, було розпочато термінове розслідування. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після голосування на позачергових виборах до Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Також він повідомив, що після опівночі на Донбасі пострілів не було.

"Пострілів не було, але у нас є одним проблема - загиблі люди з-за міни. З цього приводу там терміново почалося розслідування. Дві людини поранені і двох, на жаль, їх з нами більше не буде. Тому там буде розслідування як це сталося. Це були не постріл, це була міна", - заявив глава держави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що близько 8:25 поблизу населеного пункту Щастя в Луганській області підірвалися на невідомому вибуховий пристрій двоє військовослужбовців, які згодом померли, ще двоє постраждали.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський проголосував на позачергових парламентських виборах. Він заявив, що очікує чесний і справедливий результат на виборах.

Зазначимо, на Донбасі сьогодні стартував період перемир'я, яке було погоджено в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи як безстрокове.

Вдень 20 липня представники незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) на своїх інформаційних ресурсах заявили про готовність до безстрокового перемир'я на Донбасі.