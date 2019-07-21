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На Донбасі група військових підірвалась на міні, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    21.07.2019 - 11:14
На Донбасі група військових підірвалась на міні, є загиблі
Ілюстративне фото (facebook com SLAVA MAVRICHEV)

В результаті вибуху загинули двоє військових

Біля населеного пункту Щастя (Луганська область) підірвалися на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців, які згодом померли і ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ООС.

Як зазначається, це сталось сьогодні близько 8:25 ранку. У ООС зазначають, що в результаті вибуху на місці загинули двоє військових. Також двоє бійців ООС отримали поранення. Стан їх здоров'я - задовільний. 

"Сьогодні, близько 8:25 години під час висування на спостережний пост взводного опорного пункту в районі населеного пункту Щастя підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, встановленому диверсійно-розвідувальною групою противника, два військовослужбовці. Внаслідок вибуху бійці отримали поранення несумісні з життям і померли на місці підриву", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі група військових підірвалась на міні, є загиблі

Нагадаємо, минулої доби, 20 липня, на Донбасі внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації були поранені двоє українських військових. Бойовики на Донбасі здійснили 26 обстрілів. Від початку 21 липня обстрілів не спостерігається.

Зазначимо, командувач ООС Олександр Сирський заявив, що ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі залишається контрольованою, однак бойовики активізувалися на південному напрямку. За його словами, це найгарячіший напрямок на Донбасі.

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