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Зеленский отреагировал на падение Ил-76: вызывал Залужного, Буданова и Малюка

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Вызвал Умерова, Залужного, Шаптала, Буданова и Малюка – доложили о ситуации с самолетом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества", - отметил Зеленский.

По его словам, необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории – вне нашего контроля.

"Факты" – это главное слово сейчас. Заслушал Главкома и Генштаб по применению Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров о имеющихся данных в Украине. Наше государство будет настаивать на международном расследовании", - добавил он.

Падение Ил-76 в Белгородской области РФ

Напомним, 24 января стало известно, что в Корочанском районе Белгородской области РФ упал военно-транспортный самолет Ил-76. Источники РБК-Украина сообщают, что воздушное судно перевозило ракеты для ЗРК С-300.

При этом в России утверждают, что якобы на самолете находились 65 пленных, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбитии самолета.

В Украине отреагировали на заявления россиян, украинцев призывали не распространять фейки в официальные заявления.

Позже появилось заявление Генерального штаба на фоне информации о падении Ил-76 под Белгородом. В сообщении говорилось, что ВСУ и дальше будут принимать меры контроля за воздушным пространством на Белгородско-Харьковском направлении.

Детальнее о том, что известно о падении Ил-76 в Белгородской области - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в Украину