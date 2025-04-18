Зеленский продлил мобилизацию и военное положение в Украине: на какой срок

Глава государства подписал оба документа в пятницу, 18 апреля.

Согласно законопроектам, военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили с 9 мая 2025 года на 90 дней, то есть до 6 августа.

Это было уже 15-е продление военного положения и мобилизации с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации 15 апреля. На следующий день парламент проголосовал за документы.

Что меняется во время военного положения

Военное положение дает властям право вводить особые ограничения. Во время его действия могут запретить свободно передвигаться по территории страны, а также ограничить движение транспорта - как для граждан Украины, так и для иностранцев.

Кроме того, государство может ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы для отдельных категорий населения. Также разрешается принудительное отчуждение имущества для нужд армии.

На время военного положения допускается: