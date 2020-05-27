Зеленський продовжив податкові пільги на період карантину

Президент Володимир Зеленський продовжив дію податкових пільг на період карантину. Глава держави підписав відповідний законопроект №3329-д.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" передбачає такі зміни:

до 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів)

допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором

надається можливість отримувати допомогу по частковому безробіттю для ФОП.

Крім того, в документі до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили терміни розгляду скарг платників податків і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

Також законом ФОП звільняються від ЄСВ за себе до 31 травня. Документ передбачає мораторій на перевірки і незастосування штрафів і пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину.

Документом продовжується і спрощена процедура капіталізації банків.

Нагадаємо, 13 травня Рада прийняла в другому читанні законопроект №3329-д, за нього проголосували 333 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, в кінці квітня Верховна рада України прийняла за основу законопроект №3329-д, за документ проголосували 336 парламентаріїв.