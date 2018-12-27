Зеленський продемонстрував, що відчуває запити потенційного виборця, - експерт

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

Політолог прокоментував інтерв'ю Зеленського

Перші політичні заяви артиста Володимира Зеленського про необхідність зменшити вплив держави на економіку і вирішувати політичні питання на референдумах, які він озвучив в інтерв'ю Дмитру Гордону, свідчать про його приналежність до прихильників поміркованої ліберальної ідеології. Про це заявив політолог Петро Олещук, повідомляє РБК-Україна.

Експерт вважає, що ця ідеологія близька середньому українському бізнесу, до якого Зеленський належить і сам.

"Він, очевидно, представляє ідеологію середнього українського бізнесу, якому потрібна мінімізація втручання держави, а також відсутність перешкод для нормального життя та роботи з боку зовнішньополітичних чинників", – додав Олещук.

У той же час політичний експерт зазначив, що Зеленський в цьому інтерв'ю не дав остаточної відповіді на питання, чи буде балотуватися в президенти, однак задекларував політичні амбіції, щоб не втратити нинішні рейтинги, які свідчать про вихід артиста у другий тур виборів.

"Він не чекає, коли цей рейтинг втратить. Він починає по трохи декларувати свої політичні амбіції. Досвід Вакарчука показав, що якщо політик затягує і займається політичним кокетством, то рейтинг перетворюється в ніщо. Якщо Зеленський не почне якусь активність, то його рейтинг може луснути так само швидко, як і накопичився", – вважає Олещук.

Що стосується змісту інтерв'ю, то, на думку експерта, Зеленський продемонстрував, що відчуває запити свого виборця і реально оцінює свої можливості.

"Типове політичне виступ. Отже, Зеленський як політичний діяч непомітно "вкотився" у вітальню української політики. Я більш ніж упевнений тепер (відсотків на 90), що він буде балотуватися", – підсумував політолог.