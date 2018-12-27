Зеленский продемонстрировал, что чувствует запросы потенциального избирателя, - эксперт

Фото: Владимир Зеленский (из открытых источников)

Политолог прокомментировал интервью Зеленского

Первые политические заявления артиста Владимира Зеленского о необходимости уменьшить влияние государства на экономику и решать политические вопросы на референдумах, которые он озвучил в интервью Дмитрию Гордону, свидетельствуют о его принадлежности к сторонникам умеренной либеральной идеологии. Об этом заявил политолог Петр Олещук, сообщает РБК-Украина.

Эксперт считает, что эта идеология близка среднему украинскому бизнесу, к которому Зеленский принадлежит и сам.

"Он, очевидно, представляет идеологию среднего украинского бизнеса, которому нужна минимизация вмешательства государства, а также отсутствие помех для нормальной жизни и работы со стороны внешнеполитических факторов", – добавил Олещук.

В то же время политический эксперт отметил, что Зеленский в этом интервью не дал окончательного ответа на вопрос, будет ли баллотироваться в президенты, однако задекларировал политические амбиции, чтобы не потерять нынешние рейтинги, которые свидетельствуют о выходе артиста во второй тур выборов.

"Он не ждет, когда этот рейтинг потеряет. Он начинает по чуть-чуть декларировать свои политические амбиции. Опыт Вакарчука показал, что если политик затягивает и занимается политическим кокетством, то рейтинг превращается в ничто. Если Зеленский не начнет какую-то активность, то его рейтинг может сдуться так же быстро, как и накопился", – считает Олещук.

Что касается содержания интервью, то, по мнению эксперта, Зеленский продемонстрировал, что чувствует запросы своего избирателя и реально оценивает свои возможности.

"Типичное политическое выступление. Итак, Зеленский как политический деятель незаметно "вкатился" в гостиную украинской политики. Я более чем уверен теперь (процентов на 90), что он будет баллотироваться", – подытожил политолог.