"Посварився з усіма": Зеленський розповів про стосунки з росіянами після 2014

Фото: Володимир Зеленський (з відкритих джерел)

"Все припинилося. За "взаємної симпатії", сказав Зеленський

З початком російської агресії проти України Володимир Зеленський припинив виступи в РФ і згорнув успішний кінобізнес там. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, повідомляє РБК-Україна.

"Припинилося все. За "взаємної симпатії". Це неможливо. Я не можу туди поїхати виступати. Мені погано. Не тому, що хтось щось скаже. Це моє внутрішнє відчуття", – розповів Зеленський.

Зокрема, за словами Зеленського, його команда відмовилася від спільного з росіянами виробництва кіно.

"На вкладений долар ми були найуспішнішою компанією по виробництву комерційного повнометражного кіно на території СНД. Ми закрили бізнес, який приносив плоди", – повідомив Зеленський.

Він також вважає, що Україна програє інформаційну війну Кремлю, адже, зокрема, серед російських акторів є ті, хто займає проукраїнську позицію. Так, Зеленський розповів, як у Москві йому вдалося переконати деяких своїх знайомих, які вважали, що Крим начебто належить РФ.

"Я взяв мікрофон від караоке і почав говорити про те, що Крим наш, що ваші люди захоплюють. Та всі в залі були на моєму боці. Це наш програш – інформаційна війна. Нормальні, адекватні російські артисти, які за нас, вони б все це транслювали. Ми багатьох самі відвернули. А деякі потрапили під інформаційну атаку", – сказав актор.

Він також зазначив, що зараз отримує запрошення виступити в Росії або для росіян за кордоном, але відмовляється, незважаючи на високі гонорари.

"Я не можу переступити через себе", – сказав Зеленський.