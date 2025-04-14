Зеленский о возможности мировой войны из-за агрессии России: Угроза реальная

Президент выразил опасения, что война РФ против Украины может обостриться, если Украина при поддержке союзников не будет твердо противостоять дальнейшему военному продвижению со стороны оккупантов

Зеленский в разговоре с корреспондентом американской телерадиокомпании заявил, что в этот момент войны РФ против Украины - на кону безопасность всего мира.

"Если мы не будем твердо стоять, он (российский диктатор Владимир Путин) будет продвигаться дальше", - сказал президент Украины.

При этом Зеленский обратил внимание, что это "не просто пустые спекуляции; угроза реальная".

"Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну", - заявил глава государства.

Также Зеленский добавил, что в таком случае "не будет безопасного места, не будет безопасного места для никого".

Подготовка Путина к войне с НАТО

Напомним, о намерениях российского диктатора расширить военную агрессию в Европе предупреждали представители разведывательных служб разных стран.

Так, например, по данным немецкой разведки, власти РФ, скорее всего, готовятся к масштабной войне против НАТО. В отчете говорилось о том, что Путин воспринимает отношения с Западом как системный конфликт и готов использовать силу для достижения своих целей.

В немецкой разведке указывали, что к концу десятилетия Россия может быть полностью готова к "широкомасштабной конвенционной войне".

Заметим между тем, что по оценке литовской спецслужбы VSD, Кремль пока нет возможности напасть на весь Альянс. Однако россияне могут "проверить НАТО" небольшой военной операцией против одной или нескольких стран блока. И таким образом выяснить насколько серьезно союз отнесется к своим обязательствам.

Добавим, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что РФ может совершить новое нападение через уже несколько лет. По его мнению, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.

Как рассказывал глава МИД Литвы Кястутис Будри, разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия является долгосрочной военной угрозой для Альянса, а следовательно, и для всей североатлантической безопасности, включая США.