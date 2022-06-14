Міноборони про постачання зброї: Україна отримала десяту частину від потреб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону .

"Скільки зусиль не докладала б Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали лише 10 відсотків", - заявила Маляр.

За її словами, українські солдати можуть дозволити витрачати на день близько 6 тисяч снарядів, тоді як російські солдати використовують приблизно вдесятеро більше.