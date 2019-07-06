Зеленський: через місяць у нас буде своя прокуратура

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звернувся до правоохоронців із закликом почати працювати як нормальні люди"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після позачергових виборів у Верховну Раду України пропрезидентська більшість зможе встановити контроль над силовими органами і це дозволить подолати корупцію, а також зупинити потоки контрабанди на митниці. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Я хочу звернутися до правоохоронних органів, до митників і до всіх чиновників. Я вважаю, що у вас у всіх є шанс виправиться... Країна точно буде іншою. Ми точно розуміємо, що нам потрібно зараз один місяць. Хочу всіх попередити, що почуття, що в нас тільки новенький Баканов, а більше ніякі правоохоронні органи ми не контролюємо, це відчуття пройде після виборів Верховної Ради. У нас буде своя прокуратура, у нас будуть нормальні відносини з національною поліцією. Ми до цього готові", - заявив Зеленський.

Президент України також порадив всім "почати працювати як нормальні люди", а також "не скаржитися на маленькі зарплати".

"Мало грошей? Буде точно менше. Не влаштовує - будь ласка звільняйтеся зараз", - повідомив Зеленський.

Він заявив, що якщо вони хочуть працювати, то це можна зробити разом.

"Тому що коли у нас буде прокуратура і більшість буде пізно. У понеділок підпишемо указ про боротьбу з контрабандою", - заявив Зеленський.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України проведе розслідування так званої " сміттєвої блокади Львова. Під час представлення голови Львівської ОДА Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування за фактом пожежі Грибовицького сміттєзвалища та подальшої сміттєвої облоги міста.