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Баканов пообіцяв звільнити керівників СБУ Закарпатської області

Новини » Політика    06.07.2019 - 17:28
Баканов пообіцяв звільнити керівників СБУ Закарпатської області
Фото: Іван Баканов (twitter.com 24tvua)

Виконувач обов’язків голови СБУ повідомив, що звільнення відбудеться на наступному тижні

На наступному тижні керівники управлінь Служби безпеки України у Закарпатській області будуть звільнені. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання президента України Володимира Зеленського, коли будуть звільненні керівники управлінь СБУ Закарпатської області, Баканов заявив, що "на наступному тижні".

Він також навів приклад резонансного розслідування справи за участю українських митників, які сприяли налагодженій схемі потоку цигарок до Британії з обсягом в 600 млн фунтів, 200 з яких прибували до України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський заявив, що через місяць у них буде своя прокуратура. Зеленський заявив, що після позачергових виборів у Верховну Раду України пропрезидентська більшість зможе встановити контроль над силовими органами і це дозволить подолати корупцію, а також зупинити потоки контрабанди на митниці.

Нагадаємо, що Служба безпеки України проведе розслідування так званої " сміттєвої блокади Львова. Під час представлення голови Львівської ОДА Зеленський пообіцяв львівському меру Андрію Садовому, що СБУ проведе розслідування за фактом пожежі Грибовицького сміттєзвалища та подальшої сміттєвої облоги міста.

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