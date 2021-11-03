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Україну відвідає генсек Ради Європи

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Київ, Середа 03 листопада 2021 10:44
Україну відвідає генсек Ради Європи Фото: генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич (facebook.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Україну відвідає генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. Її візит планується 3-5 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МЗС.

ЇЇ запросив в Україну міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Вони разом проведуть переговори щодо втілення резолюцій Ради Європи, захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях України та інших актуальних тем взаємодії України та Ради Європи.

4 листопада об 11:15 міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич проведуть спільну прес-конференцію.

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