Важливо для оцінки прав людини: генсек Ради Європи відвідала кордон з Кримом
Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 листопада відвідала кордон з окупованим Кримом. Ця поїздка важлива для оцінки ситуації з правами людини на півострові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.
"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом", - написала вона в Twitter.
Джапарова додала, що отримана генсеком в ході поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в Криму.
"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини в Криму", - додала представник МЗС.
Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала кордон з Кримом (twitter.com/EmineDzheppar)
Нагадавши, Марія Пейчинович-Бурич перебуває в Україні з візитом на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.
Відзначити, генсек Ради Європи сьогодні, 5 листопада, зустрілася з депутатами Ради.