Важливо для оцінки прав людини: генсек Ради Європи відвідала кордон з Кримом

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 листопада відвідала кордон з окупованим Кримом. Ця поїздка важлива для оцінки ситуації з правами людини на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову .

"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом", - написала вона в Twitter.

Джапарова додала, що отримана генсеком в ході поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в Криму.

"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини в Криму", - додала представник МЗС.

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала кордон з Кримом (twitter.com/EmineDzheppar)