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Важливо для оцінки прав людини: генсек Ради Європи відвідала кордон з Кримом

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 18:37
Важливо для оцінки прав людини: генсек Ради Європи відвідала кордон з Кримом Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала кордон з Кримом (twitter.com/EmineDzheppar)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич 5 листопада відвідала кордон з окупованим Кримом. Ця поїздка важлива для оцінки ситуації з правами людини на півострові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра закордонних справ України Еміне Джапарову.

"Була рада супроводжувати Марію Пейчинович-Бурич, генерального секретаря Ради Європи, під час поїздки на адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом", - написала вона в Twitter.

Джапарова додала, що отримана генсеком в ході поїздки інформація сприятиме підготовці звіту про ситуацію з правами людини в Криму.

"Україна готова співпрацювати з Радою Європи для захисту прав людини в Криму", - додала представник МЗС.

Фото: генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич відвідала кордон з Кримом (twitter.com/EmineDzheppar)

Нагадавши, Марія Пейчинович-Бурич перебуває в Україні з візитом на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби.

Відзначити, генсек Ради Європи сьогодні, 5 листопада, зустрілася з депутатами Ради.

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