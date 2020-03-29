Зеленський закликав підприємців не звільняти людей під час карантину

Президент України Володимир Зеленський звернувся до підприємців не звільняти людей в умовах карантину. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зокрема, зазначається, що для уникнення масового безробіття в Україні будуть впроваджені спеціальні державні програми.

"Невдовзі будуть розроблені державні програми підтримки громадян і бізнесу, які постраждали внаслідок обмежувальних заходів, запроваджених через поширення коронавірусу", - уточнили в прес-службі.

Нагадаємо, перший заступник глави Нацбанку пояснила, що "Кредитні канікули", які водяться банками на період карантину, означають відстрочку платежів за відсотками і самого кредиту.

Нещодавно Кабінет міністрів заборонив звільнення державних службовців під час карантину. Міністр юстиції Денис Малюська уточнив, що на час карантину за працівниками зберігаються трудові права і оплата праці. Це стосується, як держслужбовців, так і працівників приватного сектору.