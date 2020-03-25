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Кабмін заборонив звільняти держслужбовців під час карантину

Новини » Економіка     25.03.2020 - 14:10
Кабмін заборонив звільняти держслужбовців під час карантину
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Постановою уряду також рекомендується не звільнювати працівників приватних підприємств за прогули

Кабінет міністрів заборонив звільнення державних службовців під час карантину. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 25 березня.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, на час карантину за працівниками зберігаються трудові права і оплата праці. "Це стосується, як держслужбовців, так і працівників приватного сектору", - сказав він.

"Також рекомендуємо підприємствам та організаціям утриматися від застосування звільнень громадян, передбачених пунктами 1, 3, 4 статті 40 Кодексу законів про працю. Мова йде про реорганізацію, ліквідацію, також прогул. Тобто ті підстави, які об’єктивно можуть виникнути у зв’язку з об’єктивним обставинами карантину та надзвичайної ситуації", - повідомив Малюська.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, Кабінет міністрів 25 березня ухвалив постанову про призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України продовжив термін карантину до 24 квітня.

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