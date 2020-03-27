ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У НБУ пояснили сенс "кредитних канікул"

Новини » Фінансова криза 2020     27.03.2020 - 12:22
У НБУ пояснили сенс "кредитних канікул"
Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Після закінчення кредитних канікул відсотки за кредитами необхідно буде повернути

"Кредитні канікули", які водяться банками на період карантину, означають відстрочку платежів за відсотками і самого кредиту. Про це заявила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на брифінгу.

Рожкова порівняла кредитні канікули зі шкільними. "Це як шкільні канікули, вони закінчуються, а потім треба знову входити в звичайний режим", - сказала вона.

"Навіть на пільгових умовах, у пільговий період кредити залишаються кредитами, їх треба буде повертати і платити відсотки", - розповіла перший заступник глави НБУ.

Рожкова нагадала, що у банків є зобов'язання перед вкладниками по депозитах, які також треба виплачувати.

Нагадаємо, Національний банк України направив банкам лист з низкою рекомендацій для роботи з позичальниками, які втратили дохід з-за обмежувальних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, державний "ПриватБанк" оголосив "кредитні канікули" для клієнтів малого та середнього бізнесу та підприємців з 1 березня 2020 до кінця травня.

НБУ рекомендував банкам реструктуризувати кредити позичальників, що втратили дохід У НБУ не бачать причин для розмов про дефолт
Новини України Національний банк України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся