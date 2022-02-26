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США винесуть на Генасамблею ООН питання російського вторгнення в Україну

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Нью-Йорк, Субота 26 лютого 2022 06:11
США винесуть на Генасамблею ООН питання російського вторгнення в Україну Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

США винесуть на Генасамблею ООН питання вторгнення Росії в Україну. Держсекретар Ентоні Блінкен засудив вето РФ в Радбезі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він зазначив, що США і союзники в ООН єдині навколо України та її народу.

"РФ в Раді безпеки зловживає своєю владою, щоб напасти на свого сусіда і підірвати ООН і нашу міжнародну систему... Сполучені Штати розглядатимуть це питання в Генеральній асамблеї ООН, де країни світу можуть, будуть і мають закликати Росію до відповіді і підтримати єдність з Україною", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська сторона наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН. У ній Росію закликали припинити війну з Україною.

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