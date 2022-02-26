США винесуть на Генасамблею ООН питання російського вторгнення в Україну

Він зазначив, що США і союзники в ООН єдині навколо України та її народу.



"РФ в Раді безпеки зловживає своєю владою, щоб напасти на свого сусіда і підірвати ООН і нашу міжнародну систему... Сполучені Штати розглядатимуть це питання в Генеральній асамблеї ООН, де країни світу можуть, будуть і мають закликати Росію до відповіді і підтримати єдність з Україною", - йдеться в повідомленні.