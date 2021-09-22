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Зеленський зустрівся з Ердоганом у США, говорили про звільнення кримських політв'язнів

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США, Середа 22 вересня 2021 04:51
Зеленський зустрівся з Ердоганом у США, говорили про звільнення кримських політв'язнів Фото: Зеленський провів зустріч з Ердоганом: обговорили звільнення кримських політв'язнів (president.gov.ua)
Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Говорили про звільнення кримських політв'язнів, зокрема - Нарімана Джелялова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Переговори президентів відбулися в Постійному представництві Турецької Республіки при ООН.

Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму і те, "яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар".

Президенти також торкнулися низки економічних питань, підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами. У цьому контексті для України актуальним залишається питання поставок скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Також на переговорах Зеленського і Ердогана піднімалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.

Раніше ми писали, що Зеленський може передати Ердогану список полонених у Росії кримських татар.

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