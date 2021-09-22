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Зеленський провів у США переговори з генсеком ООН і главою Генасамблеї

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США, Середа 22 вересня 2021 01:34
Зеленський провів у США переговори з генсеком ООН і главою Генасамблеї Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Президент України Володимир Зеленський провів у США переговори з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем і главою Генасамблеї Абдуллою Шахідом. Обидві зустрічі відбулися в штаб-квартирі ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Під час бесід з Гутеррешем і Шахідом Зеленський підняв питання підтримки Кримської платформи з боку ООН - найвпливовішої міжнародної організації.

"Кримська платформа заснована на резолюціях ООН і міжнародному праві. На саміті Кримської платформи були представлені НАТО і ЄС, а представника ООН не було", - повідомив журналістам прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров.

У розмові з Гутеррешем президент, крім політичних, підняв також "прагматичні" питання. ООН є одним з найбільших споживачів товарів і послуг у світі, сказав Нікіфоров. Щорічно організація закуповує товарів на 20 млрд доларів, у тому числі в Україні - на 200 млн.але, за його словами, є великий потенціал для розширення такої співпраці. Зокрема, Україна готова запропонувати транспортні послуги, участь у програмах ООН з постачання продовольства, крім того, в Україні розвинена IT-сфера.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський запросить ООН взяти участь у Кримській платформі.

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Володимир Зеленський ООН Сполучені Штати Америки
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