ООН проігнорувала Кримську платформу з політичних мотивів, - Кулеба

Про це повідомля є РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу у четвер.

"Відзначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - сказав Кулеба.

За його словами, це відбулося абсолютно з політичних мотивів.

"І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки", - додав глава української дипломатії.