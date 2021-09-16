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ООН проігнорувала Кримську платформу з політичних мотивів, - Кулеба

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Четвер 16 вересня 2021 10:27
ООН проігнорувала Кримську платформу з політичних мотивів, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Організація об'єднаних націй (ООН) проігнорувала саміт Кримської платформи 23 серпня. Причиною стали виключно політичні мотиви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час брифінгу у четвер.

"Відзначу лише один негативний момент в контексті нашої участі в ООН - це те, що ця організація проігнорувала саміт Кримської платформи і не була на ньому представлена", - сказав Кулеба.

За його словами, це відбулося абсолютно з політичних мотивів.

"І ми будемо говорити з керівництвом організації про неприпустимість такого ставлення, адже ключовим завданням ООН є саме підтримка миру та безпеки", - додав глава української дипломатії.

Раніше повідомлялося, що Україна планує на Генасамблеї ООН скликати дебати щодо ситуації в Криму і на Донбасі.

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ООН Дмитро Кулеба Кримська платформа
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