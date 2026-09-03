Зеленский предложил главе Запорожской ОВА Федорову другую должность

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ , об этом Федоров сказал во время отчета за 1000 дней работы.

Иван Федоров рассказал, что имел содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Запорожская область продолжает оставаться безусловным приоритетом государства.

"Сверхсложное предложение"

"Враг будет продолжать бить по стратегическим объектам, поэтому их нужно максимально защищать и оперативно восстанавливать. Буду откровенным, я получил сверхсложное предложение – возглавить Агентство восстановления и взять на себя ответственность за защиту стратегически важных объектов по всей Украине", - сказал Федоров.

По словам главы ОВА, переход на новую должность не означает, что он покинет Запорожскую область.

"Но этот переход не означает, что покину Запорожскую область. Напротив - это сочетание двух линий ответственности. Продолжу работать здесь как сопредседатель Совета обороны и вместе с командой буду отвечать за Запорожье и буду масштабировать наш опыт на всю Украину", - подчеркнул Федоров.

Впрочем, официального решения об увольнении Федорова и его назначении на новую должность пока нет.

Кто сейчас возглавляет Агентство восстановления

Иван Фёдоров возглавил Запорожскую ОВА в феврале 2024 года.