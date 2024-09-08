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Верещук, Микита и не только. Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента

Киев, Воскресенье 08 сентября 2024 11:41
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Верещук, Микита и не только. Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента. Должности получили бывшие чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Зеленский уволил с должности начальника Закарпатской ОВА Виктора Микиту (указ №619). Он был назначен заместителем руководителя Офиса президента (указ №620).

Также на эту должность был назначен бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (указ №621).

Кроме того, Зеленский назначил двух советников президента - Дмитрия Литвина (советник по вопросам коммуникации) и Александра Камышина (советник по стратегическим вопросам). Последний до этой недели занимал должность главы Минстратегпрома.

Перестановки в правительстве

Напомним, что на этой неделе в Кабинете министров произошло сразу несколько кадровых ротаций. Так, сменился глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ранее его возглавлял Александр Камышин, а теперь - Герман Сметанин (экс-руководитель "Укроборонпрома").

Также с должности главы Минреинтеграции уволили Ирину Верещук. Министерство временно возглавил его заместитель.

Дмитрия Кулебу уволили с должности министра иностранных дел. Вместо него назначила Андрей Сибигу. По данным источников РБК-Украина, Кулеба может быть назначен на дипломатическую работу в Брюссель.

Ольга Стефанишина, кроме европейской и евроатлантической интеграции Украины, теперь также возглавляет Минюст. Таким образом Дениса Малюську уволили с должности министра юстиции.

Алексей Кулеба из Офиса президента перешел на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.

Кроме того, правительство также сменило руководство Министерства по делам ветеранов, Минспорта, Минкультуры и Минприроды.

Детальнее о том, почему провели перезагрузку правительства и почему оставили премьера - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Офис президента Ирина Верещук
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