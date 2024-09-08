Верещук, Микита и не только. Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента. Должности получили бывшие чиновники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Зеленский уволил с должности начальника Закарпатской ОВА Виктора Микиту (указ №619). Он был назначен заместителем руководителя Офиса президента (указ №620).
Также на эту должность был назначен бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (указ №621).
Кроме того, Зеленский назначил двух советников президента - Дмитрия Литвина (советник по вопросам коммуникации) и Александра Камышина (советник по стратегическим вопросам). Последний до этой недели занимал должность главы Минстратегпрома.
Перестановки в правительстве
Напомним, что на этой неделе в Кабинете министров произошло сразу несколько кадровых ротаций. Так, сменился глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ранее его возглавлял Александр Камышин, а теперь - Герман Сметанин (экс-руководитель "Укроборонпрома").
Также с должности главы Минреинтеграции уволили Ирину Верещук. Министерство временно возглавил его заместитель.
Дмитрия Кулебу уволили с должности министра иностранных дел. Вместо него назначила Андрей Сибигу. По данным источников РБК-Украина, Кулеба может быть назначен на дипломатическую работу в Брюссель.
Ольга Стефанишина, кроме европейской и евроатлантической интеграции Украины, теперь также возглавляет Минюст. Таким образом Дениса Малюську уволили с должности министра юстиции.
Алексей Кулеба из Офиса президента перешел на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.
Кроме того, правительство также сменило руководство Министерства по делам ветеранов, Минспорта, Минкультуры и Минприроды.
Детальнее о том, почему провели перезагрузку правительства и почему оставили премьера - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.