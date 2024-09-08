Верещук, Микита и не только. Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько назначений в Офис президента. Должности получили бывшие чиновники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Кроме того, Зеленский назначил двух советников президента - Дмитрия Литвина (советник по вопросам коммуникации) и Александра Камышина (советник по стратегическим вопросам). Последний до этой недели занимал должность главы Минстратегпрома.

Также на эту должность был назначен бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (указ №621).

Зеленский уволил с должности начальника Закарпатской ОВА Виктора Микиту (указ №619). Он был назначен заместителем руководителя Офиса президента (указ №620).

Перестановки в правительстве

Напомним, что на этой неделе в Кабинете министров произошло сразу несколько кадровых ротаций. Так, сменился глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Ранее его возглавлял Александр Камышин, а теперь - Герман Сметанин (экс-руководитель "Укроборонпрома").

Также с должности главы Минреинтеграции уволили Ирину Верещук. Министерство временно возглавил его заместитель.

Дмитрия Кулебу уволили с должности министра иностранных дел. Вместо него назначила Андрей Сибигу. По данным источников РБК-Украина, Кулеба может быть назначен на дипломатическую работу в Брюссель.

Ольга Стефанишина, кроме европейской и евроатлантической интеграции Украины, теперь также возглавляет Минюст. Таким образом Дениса Малюську уволили с должности министра юстиции.

Алексей Кулеба из Офиса президента перешел на должность вице-премьера по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины.

Кроме того, правительство также сменило руководство Министерства по делам ветеранов, Минспорта, Минкультуры и Минприроды.

Детальнее о том, почему провели перезагрузку правительства и почему оставили премьера - в материале РБК-Украина.

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