Микита рассказал о своей задаче в Офисе президента
Бывший глава Закарпатской ОВА Виктор Микита переходит на работу в Офис президента. Его главная задача - налаживание работы военных администраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Микиту в Telegram.
"Одна из главных задач, которую передо мной ставит глава Офиса президента, - обеспечить эффективную работу военных администраций, усилить коммуникацию и доверие между местными властями, общинами, предпринимателями и другими институтами на том уровне, который есть на Закарпатье", - отметил Микита.
По его мнению, эффективная работа ОВА в каждом регионе - ключ к развитию областей, а также сохранение человеческого, гуманитарного, экономического и оборонного потенциалов, финансовой поддержки украинских военных и благосостояния украинцев в условиях военного положения.
Добавим, что Виктор Микита также работал в СБУ. Детальнее о нем - в материале РБК-Украина.
Кадровые ротации
Напомним, начало осени в Украине ознаменовалось кадровыми изменениями в правительстве и Офисе президента.
Так, в частности, в ряде министерств сменились руководители. Это касается Министерства иностранных дел, Минреинтеграции, Минвосстановления, Минприроды, Минстратегпрома, Минспорта и Минкультуры.
Кроме того, прошли и некоторые реорганизации. К примеру, Министерство юстиции вошло под руководство вице-премьера Ольги Стефанишиной, возглавляющей европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.
Кроме того, глава государства Владимир Зеленский сменил нескольких человек из Офиса президента. С должности главы Закарпатской ОВА Виктора Микиту назначили на пост заместителя руководителя Офиса президента. Такую же должность получила экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Также Зеленский назначил двух своих советников - Дмитрия Литвина (советник по коммуникации) и Александра Камышина (советник по стратегическим вопросам). Камышин до этого возглавлял Минстратегпром.
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