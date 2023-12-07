ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский снял Вениславского с должности представителя президента в Раде

Киев, Четверг 07 декабря 2023 11:29
UA EN RU
Зеленский снял Вениславского с должности представителя президента в Раде Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №812, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в документе.

Указ Зеленского появился на сайте Офиса президента сегодня, 7 декабря.

Что известно о Вениславском

Напомним, Федор Вениславский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке. Он является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

В июне 2019 Владимир Зеленский назначил Вениславского своим представителем в Конституционном суде Украины.

Следует добавить, что во время полномасштабной войны Вениславский отличился несколькими скандальными заявлениями. В частности, о мобилизации в Украине.

Ранее Вениславский заявлял, что в Раде рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры. Однако позже вице-премьер-министр Михаил Федоров отмечал, что отправлять повестки в мессенджерах технически невозможно, по крайней мере, в 2023 году.

Также недавно Вениславский сообщил, что повестки в Украине могут вручать по электронной почте и заказным письмом. Соответствующий законопроект уже готовят в парламенте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента Верховная рада
NEWS
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
Основной удар пришелся на две области. Сколько "шахедов" сбила ПВО за ночь
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО