Зеленский снял Вениславского с должности представителя президента в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский снял Федора Вениславского с должности своего представителя в Верховной раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №812, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Освободить Вениславского Федора Владимировича от исполнения обязанностей представителя президента Украины в Верховной раде Украины", - говорится в документе.

Указ Зеленского появился на сайте Офиса президента сегодня, 7 декабря.

Что известно о Вениславском

Напомним, Федор Вениславский был избран народным депутатом от партии "Слуга народа", являясь №88 в списке. Он является членом парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

В июне 2019 Владимир Зеленский назначил Вениславского своим представителем в Конституционном суде Украины.

Следует добавить, что во время полномасштабной войны Вениславский отличился несколькими скандальными заявлениями. В частности, о мобилизации в Украине.

Ранее Вениславский заявлял, что в Раде рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры. Однако позже вице-премьер-министр Михаил Федоров отмечал, что отправлять повестки в мессенджерах технически невозможно, по крайней мере, в 2023 году.

Также недавно Вениславский сообщил, что повестки в Украине могут вручать по электронной почте и заказным письмом. Соответствующий законопроект уже готовят в парламенте.