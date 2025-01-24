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Зеленский назначил своего нового представителя в Крыму

Крым, Пятница 24 января 2025 12:50
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Зеленский назначил своего нового представителя в Крыму Фото: Ольга Куришко (ppu gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего нового постоянного представителя в Крыму. Должность получила Ольга Куришко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №59.

"Назначить Куришко Ольгу Николаевну постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

Ольга Куришко получила образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Работала юристом в частном, государственном и общественном секторах, в частности в КрымЅОЅ.

Куришко присоединилась к команде Представительства в декабре 2021 года. Она участвовала в разработке стратегических документов по реинтеграции Крыма, а также работала над нормативно-правовыми актами защиты прав жителей оккупированного полуострова.

В июне 2023 года Куришко назначили на должность заместителя постпреда президента в Крыму, а в декабре 2024 года она была назначена на должность и. о. представителя президента.

"На новой должности Ольга Куришко вместе с командой Представительства продолжит внедрять уже начатые инициативы и работать над усилением органа в его ключевой миссии - деоккупации Крыма, защите прав его жителей, коренных народов Украины и поддержке реинтеграционных процессов", - отметили в Представительстве.

Что этому предшествовало

В декабре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности своего постоянного представителя в Автономной Республике Крым. Она занимала эту должность с апреля 2022 года.

Увольнение Ташевой было связано с тем, что она займет место народного депутата. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала ее и Богдана Лукашука парламентариями.

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