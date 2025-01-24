Зеленский назначил своего нового представителя в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №59.

"Назначить Куришко Ольгу Николаевну постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе.

Ольга Куришко получила образование в Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого. Работала юристом в частном, государственном и общественном секторах, в частности в КрымЅОЅ.

Куришко присоединилась к команде Представительства в декабре 2021 года. Она участвовала в разработке стратегических документов по реинтеграции Крыма, а также работала над нормативно-правовыми актами защиты прав жителей оккупированного полуострова.

В июне 2023 года Куришко назначили на должность заместителя постпреда президента в Крыму, а в декабре 2024 года она была назначена на должность и. о. представителя президента.

"На новой должности Ольга Куришко вместе с командой Представительства продолжит внедрять уже начатые инициативы и работать над усилением органа в его ключевой миссии - деоккупации Крыма, защите прав его жителей, коренных народов Украины и поддержке реинтеграционных процессов", - отметили в Представительстве.