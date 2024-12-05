Стало известно, кто будет выполнять полномочия представителя президента в Крыму вместо Ташевой
В Украине назначен временно исполняющий обязанности постоянного представителя президента Украины в АР Крым. Им стала Ольга Курышко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
Как отметили в Представительстве президента в Крыму с сегодняшнего дня Куришко и ее заместитель Денис Чыстиков будут продолжать уже устоявшуюся работу учреждения.
Что известно о Курышко
С июня 2023 года она занимает должность заместителя постоянной представительницы президента Украины в АР Крым.
Курышко присоединилась к команде Представительства еще в декабре 2021 года и руководила Отделом правового обеспечения.
Представительство сообщило, что она системно работала над стратегическими и программными документами по вопросам реинтеграции, активно участвовала в разработке нормативно-правовых актов по защите прав жителей временно оккупированного полуострова в сфере доступа к образованию, пенсионному обеспечению, получению паспортных документов, поддержке политзаключенных и членов их семей.
Почему заменили Ташеву
Напомним, что вчера, 4 декабря, президент Владимир Зеленский уволил Тамилу Ташеву с должности постоянного представителя президента Украины в Крыму.
Отметим, что в конце ноября Центральная избирательная комиссия признала Ташеву избранной народной депутатом от партии "Голос". А сегодня ЦИК зарегистрировал Ташеву народным депутатом.
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