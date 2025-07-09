Зеленский назначил нового заместителя председателя Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении нового заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Отмечается, что глава государства подписал указ №470/2025 "О назначении Р. Марчука заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины".
"Назначить Марчука Романа Николаевича заместителем Председателя Службы внешней разведки Украины", - отмечается в документе.
Служба внешней разведки Украины - специальный государственный орган, занимающийся сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа, необходимой для обеспечения национальной безопасности Украины.
Служба была создана в 2004 году и стала важным механизмом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.
Напомним, в октябре 2024 года президент Зеленский провел ряд кадровых изменений в Службе внешней разведки (СВР).
В частности, президент уволил с должности заместителя главы СВР Олега Луговского и назначил его на должность первого заместителя главы ведомства.
А в марте Зеленский назначил главой СВР Олега Иващенко. Он сменил на посту Александра Литвиненко, которого глава государства назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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