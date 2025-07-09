Зеленский назначил нового заместителя председателя Службы внешней разведки

Служба внешней разведки Украины - специальный государственный орган, занимающийся сбором, анализом и оценкой информации из-за рубежа, необходимой для обеспечения национальной безопасности Украины.

Служба была создана в 2004 году и стала важным механизмом в борьбе за защиту государственных интересов на международной арене.

Напомним, в октябре 2024 года президент Зеленский провел ряд кадровых изменений в Службе внешней разведки (СВР).

В частности, президент уволил с должности заместителя главы СВР Олега Луговского и назначил его на должность первого заместителя главы ведомства.

А в марте Зеленский назначил главой СВР Олега Иващенко. Он сменил на посту Александра Литвиненко, которого глава государства назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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