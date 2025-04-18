В бригаде "Азов" назначили нового командира: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу бригады.

"Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития. Он сделает все возможное для эффективной работы подразделения во взаимодействии с другими бригадами 1-го корпуса НГУ "Азов", - пишет бригада.

Что известно о Гришенкове

Гришенков родился 20 октября 1993-го в городе Славянск, Донецкая область. Учился в Славянском авиационном колледже. После этого поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба по специальности "Энергосистемы".

В 2014-м, когда Вооруженные силы Украины освобождали родной город Гришенкова, он присоединился к "Азову". На тот момент ему был 21 год.

Во время службы в бригаде прошел путь от солдата до подполковника НГУ. В феврале 2020-го был назначен командиром одной из рот ОЗСП "Азов".

Он участвовал в защите "Азовстали". Во время боев получил огнестрельное ранение. После выхода с территории завода его, вместе с другими военнослужащими полка, взяли в плен и перевезли в колонию в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате обстрела колонии российскими террористами Гришенков получил осколочные ранения и потерял два пальца на ноге.

Из плена его освободили 21 сентября 2022 года. После прохождения курса реабилитации он вернулся к службе в "Азове".

В июле 2023 года Гришенков был назначен первым заместителем командира 1-го батальона 12-й отдельной бригады специального назначения "Азов". В феврале 2024 года он занял должность командира батальона.