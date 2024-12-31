Зеленский назначил нового начальника департамента контрразведки СБУ

Андрей Тупиков стал новым начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
“Назначить Тупикова Андрея Анатольевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины”, - сказано в указе.
Стоит заметить, что Андрей Тупиков является майором Министерства внутренних дел Украины.
Также 13 августа 2015 года за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время боевых действий и при исполнении служебных обязанностей, он был награжден орденом Даниила Галицкого.
К слову, вчера, 30 декабря, президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову на должность уполномоченного президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих.
Решетилова стала первым в Украине военным омбудсменом.
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