UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Андрій Тупіков став новим начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - сказано в указі.

Андрій Тупіков

Варто зауважити, що Андрій Тупіков є майором Міністерства внутрішніх справ України.

Також 13 серпня 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та під час виконання службових обов'язків, його було нагороджено орденом Данила Галицького.

 

До слова, учора, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову на посаду уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців.

Решетилова стала першим в Україні військовим омбудсменом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України