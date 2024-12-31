Зеленський призначив нового начальника департаменту контррозвідки СБУ

Андрій Тупіков став новим начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.
"Призначити Тупікова Андрія Анатолійовича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", - сказано в указі.
Варто зауважити, що Андрій Тупіков є майором Міністерства внутрішніх справ України.
Також 13 серпня 2015 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та під час виконання службових обов'язків, його було нагороджено орденом Данила Галицького.
До слова, учора, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову на посаду уповноваженого президента України з питань захисту прав військовослужбовців.
Решетилова стала першим в Україні військовим омбудсменом.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.