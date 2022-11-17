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Зеленский назначил новых начальников Управления СБУ в трех областях

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областях были назначены новые начальники Управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Владимира Зеленского.

Согласно документам, в Тернопольской области новым начальником Управления СБУ стал Василий Демьянчук.

При этом соответствующую должность в Кировоградской области занял Сергей Кононенко.

В Житомирской области на пост начальника Управления СБУ был назначен Владимир Компаниченко.

Напомним, ранее стало известно, что Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Черниговской и Херсонской областях.

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