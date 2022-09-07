ua ru
Ср, 07 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях

Новость на русском →
Київ, Середа 07 вересня 2022 18:25
Зеленський призначив нових керівників СБУ у Чернігівській та Херсонській областях Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Глава держави Володимир Зеленський провів кадрові ротації у регіональних управліннях Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Зеленський указом №631 звільнив з посади керівника СБУ у Чернігівській області Євгена Нетужилова. На цей пост він призначив Олексія Ляха (указ №622).

Також президент своїм указом №633 призначив нового очільника управління СБУ у Херсонській області. Посаду отримав Артем Борисевич.

Нагадаємо, у березні Зеленський звільнив з посади глави херсонського управління СБУ Сергій Криворучко, його також позбавили генеральського звання.

Його помічника підозрюють у тому, що він "здав" окупантам карту мінних полів області та нібито мало не координував дії російської авіації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Володимир Зеленський Черниговская область Херсонская область
NEWS
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
Військовий облік для жінок відтермінували на рік
DAILY
Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Повітряний фронт. Як Україна збиває російські ракети і чому у нас немає ПРО