Зеленский назначил новых начальников Управления СБУ в трех областях

В Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областях были назначены новые начальники Управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Владимира Зеленского.

Согласно документам, в Тернопольской области новым начальником Управления СБУ стал Василий Демьянчук. При этом соответствующую должность в Кировоградской области занял Сергей Кононенко. В Житомирской области на пост начальника Управления СБУ был назначен Владимир Компаниченко.