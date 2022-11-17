Зеленский назначил новых начальников Управления СБУ в трех областях
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
В Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областях были назначены новые начальники Управления Службы безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы президента Владимира Зеленского.
Согласно документам, в Тернопольской области новым начальником Управления СБУ стал Василий Демьянчук.
При этом соответствующую должность в Кировоградской области занял Сергей Кононенко.
В Житомирской области на пост начальника Управления СБУ был назначен Владимир Компаниченко.
Напомним, ранее стало известно, что Зеленский назначил новых руководителей СБУ в Черниговской и Херсонской областях.
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